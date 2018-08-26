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Создан материал, меняющий и восстанавливающий форму под воздействием света

Наука

И температуры

Вашингтон, 26 августа 2018, 14:03 — REGNUM  Материал, способный трансформироваться в заранее запрограммированные формы при изменении освещения и температуры, разработан учеными Колорадского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances 23 августа.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере получили жидкокристаллический эластомер, форма которого изменяется под воздействием ультрафиолетового облучения и нагревания. Материал может находиться в одном из трех состояний: «начальное» состояние, основное жидкокристаллическое и неупорядоченное изотропное.

Руководитель исследовательской группы Кристофер Боуман отмечает, что предыдущие разработки в этой области имели ограничение в размерах получаемых элементов. Кроме того, изменения материала не всегда получались полностью обратимыми.

Исследователи считают, что новый материал сможет использоваться для создания светочувствительных механизмов и в робототехнике.

Напомним, что 13 августа группа исследователей под руководством Маркуса Уорсли опубликовала результаты разработки нового метода 3D-печати графеном, позволяющего частично сохранять механические свойства исходного материала

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Научные открытия
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