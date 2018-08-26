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Луна, Меркурий и Венера составят редкую композицию на небосводе

Наука

В следующий раз подобное расположение можно будет наблюдать в 2019 и 2032 году

Луна, Меркурий и Венера составят редкую композицию на небосводе
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Наблюдает

Москва, 26 августа 2018, 12:01 — REGNUM  Меркурий, Венеру и полную Луну можно будет наблюдать одновременно на небосводе 26 августа, сообщают астрономы.

Профессионалы и любители астрономических наблюдений увидят редкую композицию из дисков Меркурия и Венеры, а также полной Луны на небосводе 26 августа. В следующий раз подобное расположение можно будет наблюдать в 2019 и 2032 году.

Отметим, что покрытие диска Меркурия диском Венеры является крайне редким событием. Зафиксировано только одно наблюдение такого явления. Его описал Джон Бевис, наблюдавший покрытие 28 мая 1737 года в Королевской Гринвичской обсерватории. Следующее покрытие Венерой Меркурия можно будет наблюдать только в 2133 году.

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Астрономия
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