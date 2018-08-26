Луна, Меркурий и Венера составят редкую композицию на небосводе

Москва, , 12:01 — REGNUM Меркурий, Венеру и полную Луну можно будет наблюдать одновременно на небосводе 26 августа, сообщают астрономы.

Профессионалы и любители астрономических наблюдений увидят редкую композицию из дисков Меркурия и Венеры, а также полной Луны на небосводе 26 августа. В следующий раз подобное расположение можно будет наблюдать в 2019 и 2032 году.

Отметим, что покрытие диска Меркурия диском Венеры является крайне редким событием. Зафиксировано только одно наблюдение такого явления. Его описал Джон Бевис, наблюдавший покрытие 28 мая 1737 года в Королевской Гринвичской обсерватории. Следующее покрытие Венерой Меркурия можно будет наблюдать только в 2133 году.