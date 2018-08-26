В открытом космосе обнаружены жизнеспособные споры

Москва, , 11:56 — REGNUM 45-й выход в открытый космос осуществили российские космонавты по программе МКС, сообщил 16 августа портал МИА МИР.

Работа космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева вне космической станции была рассчитана на 6 часов 10 минут, но им пришлось провести за бортом 7 часов 46 минут. Непредвиденная задержка была связана с прокладкой кабелей.

«Была достаточно длинная кабельная трасса, а это всегда сложная работа. Кабелей много, нужно перемещаться, и страховаться, и приводить их в порядок», — пояснил руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Калери.

Задачей космонавтов было установить оборудование для российско-германского эксперимента «Икарус», позволяющее следить за миграцией животных и птиц, запустить образовательные наноспутники, демонтировать контейнеры с образцами микроорганизмов, которые целый год провели в жесточайших условиях космоса.

Российские космонавты демонтировали половину контейнеров с микроорганизмами. Теперь они будут возвращены на Землю и исследованы. Кроме того, в очередной раз при выходе в открытый космос были собраны пробы вещества, оседающего с внешней стороны поверхности станции. На Земле будет проведён химический и микробиологический анализ взятых проб.

В результате изучения взятых проб учёные смогли сделать выводы о физическом и химическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью нашей планеты.

Сообщается, что впервые на этой высоте были обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, которые оказались устойчивы к неблагоприятному воздействию различных факторов в открытом космосе.

Напомним, что этот выход космонавтов в открытый космос стал для российских космонавтов вторым в этом году. Олег Артемьев при этом уже в третий раз осуществил выход за пределы МКС, а для Сергея Прокопова этот выход в открытый космос — дебютный.