NASA опубликовало фото туманности NGC 3918, похожей на глаз

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало фотографию планетарной туманности NGC 3918, которая напоминает форму человеческого глаза. Фотография опубликована 24 августа на официальном сайте NASA.

Фотография была сделана с помощью одной из камер орбитального телескопа «Хаббл». На фото видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра. Это созвездие находится на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли.

Туманность NGC 3918 по форме похожа на глаз. В центре туманности расположена яркая звезда, внешняя оболочка более прозрачная. По мнению астрофизиков, данная туманность возникла благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 тыс. километров в час.

Этот процесс хорошо изучен астрономами. Красные гиганты или сверхгиганты в конце своего жизненно цикла сбрасывают внешнюю оболочку и превращаются в белых карликов.

По астрономочиеским меркам жизненный цикл такой туманности недолговечен — порядка нескольких десятков тысяч лет.