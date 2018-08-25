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NASA: к Земле приближается «потенциально опасный» астероид

Наука

Он пройдет возле нашей планеты на расстоянии, составляющем менее 0,05 астрономической единицы

Вашингтон, 25 августа 2018, 10:36 — REGNUM  Астероид размером от 70 до 160 метров в диаметре приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные опубликованные NASA.

Астероид 2016 NF23 классифицирован агентством как «потенциально опасный», так как он пройдет возле нашей планеты на расстоянии, составляющем менее 0,05 астрономической единицы — 7,5 миллиона километров.

По данным астрономов, астероид максимально приблизится к Земле 29 августа, его скорость составляет свыше 9 километров в секунду.

Отметим, ранее в NASA сообщили, что вероятность столкновения Земли с каким-либо из известных астероидов в ближайшие сто лет практически равна нулю.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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