Череп ветлугазавра нашли в Самарской области

Самара, , 16:02 — REGNUM На юго-востоке Самарской области обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра. Останки вымершего земноводного нашли геологи Самарского государственного технического университета во время научной экспедиции в июне 2018 года. Об этом сообщает в пятницу, 24 августа, пресс-служба вуза.

В сообщении пресс-службы университета говорится, что сначала геологи не восприняли находку всерьез — «тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями». Позже специалисты в процессе изучения черепа отпрепарировали его со стороны неба.

«Было выяснено, что нам (геологам) посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире», — говорит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» Алена Морова.

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