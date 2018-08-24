Пятница, 24 Августа 2018 года
17:27:45 МСК

Череп ветлугазавра нашли в Самарской области

Наука

Геологи сначала не восприняли находку всерьез

Самара, 24 августа 2018, 16:02 — REGNUM  На юго-востоке Самарской области обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра. Останки вымершего земноводного нашли геологи Самарского государственного технического университета во время научной экспедиции в июне 2018 года. Об этом сообщает в пятницу, 24 августа, пресс-служба вуза.

В сообщении пресс-службы университета говорится, что сначала геологи не восприняли находку всерьез — «тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями». Позже специалисты в процессе изучения черепа отпрепарировали его со стороны неба.

«Было выяснено, что нам (геологам) посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире», — говорит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» Алена Морова.

Читайте также: Ученые обнаружили ДНК гибрида неандертальца и денисовца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить