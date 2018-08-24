Российско-белорусский спутник отправится на орбиту не раньше 2021 года

Минск, , 12:29 — REGNUM Российско-белорусский спутник, над созданием которого работают учёные в академии наук в Минске, отправится на орбиту не раньше 2021 года. Об этом заявил начальник центра управления полетом Белорусского космического аппарата Владимир Юшкевич, 24 августа сообщает «Российская газета».

«Спутник проходит этап эскизного проектирования, определяется внешний облик аппарата. И хотя о точной дате запуска говорить пока рано, произойдет это не раньше 2021 года», — сказал Владимир Юшкевич.

Он отметил, что учёные работаю над тем, чтобы сделать совместный проект с разрешением меньше метра, добавить в него стереосъемку, что поможет делать рельефные 3D-снимки.

При этом Роскосмос создаст платформу и выведет спутник на орбиту, а Белоруссия изготовит целевую аппаратуру.

Напомним, первый белорусский космический аппарат вышел на орбиту летом 2012 года.