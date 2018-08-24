29 августа Земля сблизится с потенциально опасным астероидом

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM В конце августа Земля сблизится с астероидом, который может представлять потенциальную угрозу планете. Об этом сообщает Fox News.

Как заявляет издание со ссылкой на специалистов NASA, астероид 2016 NF23 пролетит 29 августа на расстоянии пяти миллионов километров от Земли. При этом его скорость составит около девяти километров в секунду.

Отметим, что по классификации NASA потенциально опасными для Земли считаются объекты, которые пролетают на расстоянии менее 7,5 млн километров от планеты.

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