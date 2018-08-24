Пятница, 24 Августа 2018 года
11:22:05 МСК

29 августа Земля сблизится с потенциально опасным астероидом

Наука

Объект пролетит на расстоянии пяти миллионов километров от Земли

29 августа Земля сблизится с потенциально опасным астероидом
Астероид

Вашингтон, 24 августа 2018, 10:51 — REGNUM  В конце августа Земля сблизится с астероидом, который может представлять потенциальную угрозу планете. Об этом сообщает Fox News.

Как заявляет издание со ссылкой на специалистов NASA, астероид 2016 NF23 пролетит 29 августа на расстоянии пяти миллионов километров от Земли. При этом его скорость составит около девяти километров в секунду.

Отметим, что по классификации NASA потенциально опасными для Земли считаются объекты, которые пролетают на расстоянии менее 7,5 млн километров от планеты.

Читайте также: 7 августа к Земле приблизится комета вдвое больше Юпитера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить