Учёные посчитали, как быстро грязный воздух сокращает жизнь человека

Остин, США, , 10:13 — REGNUM Учёные из США посчитали, насколько быстро может сокращаться жизнь человека из-за плохой экологии и грязного воздуха. Об этом сообщается в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Учёные провели анализ количества вредных выбросов в нескольких странах. Согласно их выводам, в среднем грязный воздух отнимает у жителя Земли один год жизни.

При этом наиболее высоким этот показатель является в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Так, например, в Бангладеш он составил 1,87 лет, в Индии — 1,53 лет, а в Китае — 1,25 лет.

Исследование было проведено на основании данных со спутников и наземных аппаратов, которые регистрируют объём твёрдых частиц в воздухе. Источниками этих частиц являются выхлопные газы, лесные пожары, пыльные бури, а также продукты сжигания угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали математический алгоритм для поиска загрязнений воздуха.

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