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Учёные: глобальное потепление негативно влияет на деревья

Наука

Из-за повышения температуры деревья становятся более высокими, но при этом более хрупкими

Учёные: глобальное потепление негативно влияет на деревья
Иван Шилов © ИА REGNUM
Климат

Мюнхен, Германия, 24 августа 2018, 10:03 — REGNUM  Учёные из Германии пришли к выводу, что глобальное потепление оказывает негативное влияние на леса. Об этом сообщается в журнале Forest Ecology and Management.

Согласно выводам учёных, из-за повышения температуры деревья становятся более высокими, но при этом более хрупкими. Дело в том, что потепление приводит к более позднему наступлению зимы, вследствие чего у растений появляется дополнительная неделя вегетативного периода.

Это вкупе с антропогенным фактором приводит к тому, что древесина хоть и растёт быстрее, но становится более ломкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили, что в Африке вымирают древнейшие баобабы.

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