Учёные: вулканический пепел провоцирует грозы и аномальные ливни

Лондон, , 09:54 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что вулканы могут выбрасывать большое количество заряженных наночастиц пепла в ионосферу. Об этом сообщается в журнале Geology.

Согласно исследованию учёных, заряженные частицы пепла способны разлетаться на сотни километров вокруг и, как следствие, провоцировать грозы и аномальные ливни.

Отмечается, что высокая концентрация положительно заряженных частиц в ионосфере также может привести к тому, что после выброса на большой территории может возникнуть глобальный разряд, оказывающий сильное влияние на погоду. В частности, из-за этого может образоваться большое количество грозовых облаков и резко повыситься уровень осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили связь между двумя японскими вулканами.