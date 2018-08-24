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Учёные: вулканический пепел провоцирует грозы и аномальные ливни

Наука

Вулканы могут выбрасывать большое количество заряженных наночастиц пепла в ионосферу

Учёные: вулканический пепел провоцирует грозы и аномальные ливни
Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Лондон, 24 августа 2018, 09:54 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что вулканы могут выбрасывать большое количество заряженных наночастиц пепла в ионосферу. Об этом сообщается в журнале Geology.

Согласно исследованию учёных, заряженные частицы пепла способны разлетаться на сотни километров вокруг и, как следствие, провоцировать грозы и аномальные ливни.

Отмечается, что высокая концентрация положительно заряженных частиц в ионосфере также может привести к тому, что после выброса на большой территории может возникнуть глобальный разряд, оказывающий сильное влияние на погоду. В частности, из-за этого может образоваться большое количество грозовых облаков и резко повыситься уровень осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили связь между двумя японскими вулканами.

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Научные исследования
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