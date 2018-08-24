Минобразования Татарии потратит на две конференции почти 5 млн рублей

Казань, , 04:17 — REGNUM Министерство образования и науки Татарии из республиканского бюджета потратит свыше 4,7 млн рублей на проведение двух конференций. Первая посвящена 1155-летию создания кириллицы и 455-летию книгопечатания на Руси, а на второй планируется обсудить информационные технологии и системы 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самым дорогостоящим мероприятием из двух будет междисциплинарная школа-конференция «Информационные технологии и системы 2018». На нее запланировано потратить 3 715 650 рублей. Аукцион пройдёт 13 сентября 2018 года, провести конференцию должны 26−29 сентября 2018 года в городе Иннополисе. Преимущество в тендере отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Конференция должна быть рассчитана на четыре дня, её цель — «краткосрочное интенсивное обучение аспирантов и студентов, обмен опытом научной работы и обсуждение актуальных задач в областях, связанных с развитием информационных технологий».

За две недели с даты проведения тендера и до начала конференции победитель должен организовать участие не менее110 слушателей — аспирантов и студентов высших учебных заведений России, обучающихся по специальностям, связанным с развитием информационных технологий, не менее девяти пленарных и 12 секционных лекций с участием не менее 12 лекторов. Помимо этого, конференция должна включать 50 устных и пленарных докладов молодых ученых, не менее 50 стендовых докладов.

Доставка и размещение не менее 120 зарубежных и российских участников, организация экскурсий, кофе-брейк на 150 человек, предоставление оборудования, оформление зала также входит в задачи победителя аукциона.

Второе мероприятие обойдется бюджету скромнее — начальная цена международной конференции «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы», посвященной 1155-летию создания кириллицы и 455-летию книгопечатания на Руси» составляет 1 млн рублей. Аукцион пройдёт 7 сентября 2018 года.

В техзадании уточняется, что конференция должна пройти 1−4 октября 2018 года, её цель — обсуждение актуальных научных проблем, связанных с эволюцией русского языка, традициями и новыми методами изучения рукописных и старопечатных письменных источников, лингвокультурологией, взаимодействием русского языка с другими языками; с обучением русскому языку в полиэтнической среде. Планируется участие не менее 150 ученых, занимающихся изучением русского языка и славянской письменности. Победитель торгов должен организовать участие не менее пяти зарубежных гостей с предоставлением им гостиницы уровня не ниже четырёх «звёзд», а также оплатить расходы на перелёт двух участников из Вильнюса, Швейцарии.

Напомним, в августе 2018 года ведомство объявило тендер на проведение Дня учителя, который оценило более 5,7 млн рублей.

Читайте также: Обед на набережной, артист с райдером: День учителя в Татарии за 5,7 млн

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республиканском бюджете расходы на образование в 2018 году определены в большем размере, чем на 2017 год — 56,098 против 44,973 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2018 года средняя начисленная зарплата педагогов в Татарии в общеобразовательных организациях составила 36 453 рубля при средней по экономике 35 311 рублей.

Читайте также: Верхнеуслонские учителя школ обогнали казанских коллег по уровню зарплаты