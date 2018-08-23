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Чунцин принимает международную выставку интеллектуальных технологий

Наука

С 2018 года это мероприятие в крупнейшем мегаполисе станет ежегодным

Чунцин, Китай, 23 августа 2018, 20:08 — REGNUM  В крупнейшем китайском мегаполисе Чунцин открылась международная выставка интеллектуальной индустрии, которая с этого года будет проходить в городе ежегодно, сообщает 23 августа Синьхуа.

Участниками выставки, организованной министерствами науки и технологий, промышленности и информации, Академией наук, Инженерной академией, Научно-техническим обществом и властями Чунцина, являются более пятисот известных китайских и зарубежных компаний и предприятий, в том числе Alibaba, Tencent, Baidu, Qualcomm и др.

На выставке можно познакомиться с новыми продуктами, технологиями, форматами и моделями в сфере глобальных «Big Data»; также ожидается проведение профессиональных форумов и тематических мероприятий.

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Международные выставки
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