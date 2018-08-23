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В Москве будет тепло в последние выходные августа

Наука

Погоду определяет пришедший с запада антициклон

В Москве будет тепло в последние выходные августа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 23 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Жители и гости Москвы успеют насладиться летним теплом в последние выходные августа. Об этом 23 августа сообщает Гидрометцентр России.

Предстоящие пять дней будут по-летнему теплыми, однако по ночам в мегаполисе станет по-осеннему прохладно. Погоду в Московском регионе определяет пришедший с запада антициклон. Будет ясно и без осадков.

Ночью 24 августа в столице похолодает до 8−10 градусов, в Подмосковье — до 5−10, местами столбик термометра покажет 1 градус тепла. Днем воздух прогреется до 22−24 градусов в Москве и до 19−24 по области.

Ночью 25 августа в Москве будет 10−12 градусов тепла, по области — 7−12, местами — до 2 градусов. Днем потеплеет до 24−26 в столице и до 21−26 по области.

В ночь на 26 августа ожидается 11−13 в мегаполисе и по области — 8−13, местами — до 3 градусов. Во второй половине дня в Москве будет 25−27 градусов, в Московской области от 22 до 27 градусов тепла.

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