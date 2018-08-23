Ученые из США, Японии и Германии обсудили в ДВФУ глобальное потепление

Владивосток, , 14:38 — REGNUM В международной конференции по изменению климата, организованной в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), приняли участие эксперты из нескольких стран мира, сообщает 23 августа пресс-служба вуза.

«Это особенное событие для нашей науки — один из редких случаев, когда ведущие эксперты по климатическим изменениям из России, США, Японии и Германии встретились в одной точке», — прокомментировал состоявшееся мероприятие проректор ДВФУ по научной работе Кирилл Голохваст.

На конференции ученые представили доклады о глобальном потеплении в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Академик Шамиль Максютов из Национального института экологических исследований Японии представил международное исследование увеличения эмиссии метана в Западной Сибири.

Один из ведущих мировых экологов, член Национальной академии наук США Терри Чапин рассказал о влиянии климатических изменений на население северных регионов на примере жителей Аляски.

Директор Северо-Восточной научной станции Российской академии наук (РАН) Сергей Зимов доложил о результатах наблюдения за стремительным таянием вечной мерзлоты на севере Якутии.

В ДВФУ пояснили, что совместное обсуждение вопросов будущего планеты нацелено на развитие новых сетевых связей ученых из разных стран и укрепление статуса ДВФУ как центра сотрудничества российских и зарубежных исследовательских сообществ.

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