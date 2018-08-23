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В Китае найдены окаменелости древнейшей черепахи

Наука

У черепахи не было панциря, но был беззубый клюв

Пекин, 23 августа 2018, 14:34 — REGNUM  В Китае найдены окаменелости древнейшей черепахи в слое, образовавшемся около 228 млн лет назад. Об этом сообщается в журнале Nature.

Найденный экземпляр был около 50 сантиметров в длину. Его туловище оканчивалось хвостом, который был вдвое длиннее самого туловища. При этом он не имел ни панциря на спине, ни защищающего брюхо пластрона, зато у него был беззубый клюв.

Отмечается, что строение конечностей, заканчивающихся большими когтями, говорит о том, что черепаха умела рыть землю. А поскольку окаменелости найдены в морских отложениях, то учёные предположили, что черепаха обитала на мелководье и кормилась как на суше, так и в воде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что морские черепахи способны использовать свои ласты не только для плавания, но и для питания.

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Научные исследования
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