Найроби, , 13:40 — REGNUM В Кении обнаружено древнее массовое захоронение возрастом в пять тысяч лет. Об этом сообщается в журнале PNAS.

В огромной братской могиле, находящейся на берегу озера Туркана, погребены 580 человек. Размер кургана составляет 30 метров в диаметре.

Отмечается, что захоронение является самым ранним и самым массовым в восточной Африке. Предполагается, что его устроили ранние африканские племена, занимавшиеся в основном скотоводством.

Примечательно, что люди были похоронены без каких-либо ритуальных артефактов, под огромными каменными столбами. Учёные предположили, что они могли погибнуть из-за сильной засухи.

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