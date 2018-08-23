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В Кении обнаружено древнее массовое захоронение

Наука

Возраст находки составляет пять тысяч лет

Найроби, 23 августа 2018, 13:40 — REGNUM  В Кении обнаружено древнее массовое захоронение возрастом в пять тысяч лет. Об этом сообщается в журнале PNAS.

В огромной братской могиле, находящейся на берегу озера Туркана, погребены 580 человек. Размер кургана составляет 30 метров в диаметре.

Отмечается, что захоронение является самым ранним и самым массовым в восточной Африке. Предполагается, что его устроили ранние африканские племена, занимавшиеся в основном скотоводством.

Примечательно, что люди были похоронены без каких-либо ритуальных артефактов, под огромными каменными столбами. Учёные предположили, что они могли погибнуть из-за сильной засухи.

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Научные исследования
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