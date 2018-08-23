Искусственная паутина превзошла настоящую по свойствам

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Учёные из США создали искусственную паутину, которая по своим механическим свойствам не уступает настоящей. Об этом сообщается в журнале Biomacromolecules.

Учёные создали в лабораторных условиях нити, использовав белок, из которого плетут паутину пауки. Для этого был получен полипептид с молекулярной массой, которая почти в два раза превышает аналогичный показатель у молекул, образующихся в природных условиях.

Отмечается, что механические свойства полученных нитей — прочность на разрыв, растяжимость и жёсткость — не уступают паутине, которую плетут пауки.

По словам учёных, паутину можно использовать в там, где требуется использовать особо прочные нити микрометровой толщины.

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