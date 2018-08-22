Под Томском учёные нашли неизвестный науке пластинчатый гриб

Томск, , 12:59 — REGNUM Участники ХV Международного рабочего совещания по шляпочным грибам обнаружили вблизи деревни Петрово в Томской области доселе неизвестный вид гриба. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ).

Отмечается, что исследователи с 19 августа занимаются «ревизией» грибов в лесах вблизи Томска, и в кедровом бору в окрестностях деревни Петрово ими был найден вид энтолом (розовопластинчатый род грибов), название которого пока никто из экспертов не смог определить.

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«Возможно, это новый вид для России, а может, и не только для нее», — подчеркнула доцент Биологического института ТГУ Ольга Вайшля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа руководитель отдела мамонтовой фауны республиканской Академии наук Якутии Альберт Протопопов заявил, что на острове Котельный найдены останки взрослого мамонта уникального небольшого размера.

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