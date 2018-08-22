О тщетности Парижского соглашения и почему теплеет Арктика

Алексей Ретеюм, , 17:22 — REGNUM

ИА REGNUM предлагает вниманию читателей результаты исследований профессора географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, проводившихся с 1984 года.

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Грозное стихийное явление — потепление Арктики привлекает сейчас внимание ученых, общественности, политических кругов и средств массовой информации всего мира. Прежде всего, вызывает беспокойство никогда ранее не наблюдавшаяся тенденция быстрого сокращения льдов в полярных морях (рис. 1). Многие видят в ней свидетельство пагубного влияния человеческой деятельности на окружающую среду и предлагают средства ограничения выбросов так называемых парниковых газов.

Однако алармистские взгляды не склонны разделять те, кто достаточно хорошо знаком с прошлым и естественными процессами, которые связывают внутренние части планеты, её оболочки и ближний космос в единое целое. И если мы имеем дело с закономерным этапом развития глобальной системы, никакие меры, несопоставимые в энергетическом отношении с силами природы, не дадут ожидаемого результата.

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Явные несоответствия

Бытующие представления о современных изменениях климата, с географической точки зрения, некорректны, будучи основаны на неполной информации, поскольку они не учитывают факты резкой дифференциации феномена в пространстве. У экватора и в тропиках тренды температуры воздуха очень малы, в то же время высокие широты охвачены масштабным прогреванием приземного слоя атмосферы (табл. 1).

Таблица 1. Линейные тренды температуры воздуха в период 1990—2017 гг. по широтным поясам, град./10 лет

Месяцы Широты, град. 0−10 10−20 20−30 30−40 40−50 50−60 60−70 70−80 80−90 Январь 0,18 0,10 0,11 0,15 0,1 0,18 0,71 1,79 0,82 Июль 0,21 0,14 0,25 0,29 0,39 0,36 0,38 0,32 0,25

Как известно, население, ответственное за эмиссию углекислоты и других газов, считающихся виновниками потепления климата, сосредоточено в южных и умеренных широтах. В науке пока нет удовлетворительного объяснения очевидного противоречия между практической безлюдностью Арктики и трансформацией её климатического режима (рис. 2).

Речь, очевидно, в данном случае должна идти только о мощном притоке тепла с южных районов, где развита промышленность и сельское хозяйство. Для проверки этой гипотезы можно обратиться к эксперименту, называемому критическим, так как он даст надежное средство тестирования идеи антропогенного воздействия на предмет её соответствия реальности. На адвекцию тепла с умеренных и тропических широт в Арктику, если она действительно отвечает за аномалии последних десятилетий, будут указывать:

а) рост средних значений скорости меридионального ветра у границы Арктики из года в год в новейший период, обеспеченный надежными данными метеорологических наблюдений,

б) увеличение частоты южной меридиональной циркуляции атмосферы в Северном полушарии и

в) тесная связь между температурой воздуха высоких широт и скоростью меридионального ветра к югу от полярного круга.

Как показывают расчеты, ни одно из предположений, внешне кажущихся логичными, не отражает ситуацию в Арктике (рис. 3, 4 и 5).

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Механизмы потепления и увлажнения

Еще М. В. Ломоносов заметил, что «излишество материи» в недрах создает «от центра действующую силу», которая «движет» и даже «надувает» земной шар. Где же наиболее рельефно проявляется действие внутренней энергии? Конечно, в Южном полушарии, которое по объему значительно больше Северного (рис. 6). Оно образовано преимущественно океанской литосферой, окружающей континентальные массивы, чьи сужающиеся южные окраины несут следы расширения Земли.

Ясным признаком преимущественного растяжения оболочек Южного полушария служит расположение к югу от экватора максимумов сейсмической и вулканической активности (рис. 7 и 8).

Давление мантии и земной коры вынуждает ядро планеты смещаться в северном направлении. Это явление, которое несколько лет назад было изучено Ю. В. Баркиным, обнаруживается по данным прямой фиксации сетью GPS (рис. 9), а также результатам временного анализа частот землетрясений (рис. 10).

Дрейф ядра сопровождается усиленным выделением водорода у земной поверхности, в особенности на широтах к северу от 60°, где проецируется его граница. Водородная дегазация порождает повышение температуры среды и разрушение озона в атмосфере (эффект Сывороткина, см. публикации Владимира Сывороткина, автора водородной теории разрушения озоносферы, на сайте ИА REGNUM ). Указанные последствия объясняются соединением водорода с кислородом, протекающим с образованием максимального для природных реакций количества тепла. Другие продукты реакции горения — водяной пар и электромагнитное излучение.

Все перечисленные процессы наблюдаемы, по ним собрано множество фактов. Наиболее интересен для нас частный случай эффекта Сывороткина, связанный с прогреванием морской воды при импульсной дегазации недр, которая регистрируется у берегов Ирландии на единственной в Северном полушарии станции мониторинга водорода в атмосфере (рис. 11).

Убедительными доказательствами интенсивной теплоотдачи реакции глубинного водорода с кислородом атмосферы служат материалы метеорологических наблюдений, проводившихся в момент землетрясений недалеко от эпицентра. Характерно, что особенно четко рассматриваемый эффект проявляется в зоне проекции ядра планеты на земную поверхность (рис. 12 и 13).

Типичны также грозы (рис. 14) и различного вида атмосферные осадки, в частности, морось и, кроме того, туманы.

Влияние дегазации глубинного водорода на свойства атмосферы подчеркивается существованием тесной связи общего содержания озона с температурой и влажностью воздуха (рис. 15).

Одновременно с водородом в океан и атмосферу поступают огромные объемы метана, который затем окисляется с выделением тепла. Значителен, очевидно, вклад в прогревание арктических морей фактора увеличения их мутности при размножении питающихся метаном бактерий, что ведет к снижению альбедо и поглощению солнечной радиации верхним слоем воды.

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Ключевые природные процессы

Располагая сведениями о механизмах поступления тепла и влаги в наружные оболочки Земли благодаря водородной дегазации недр, мы можем перейти к целенаправленному обобщению огромного количества накопленной информации по Арктике и Субарктике.

Так как именно ядро Земли нужно принимать как источник энергии при активизации природных процессов на акватории Северного Ледовитого океана и территории побережий, требуется найти дополнительные свидетельства того, что его проекция на земную поверхность представляет собой линейную аномалию. И это хорошо видно по результатам широтного сейсмического сканирования (рис. 16).

Дальнейшее исследование логично строить как серию новых критических экспериментов, призванных получить неопровержимые доказательства решающей роли движения ядра Земли в изменении природы высоких широт. В данном случае можно проверить два предположения, вытекающие из концепции эндогенного контроля:

1. Потепление атмосферы должно происходить с наибольшей скоростью в секторах Арктики и Субарктики, близких к меридиональным зонам высокой тектонической активности (Урало-Оманский линеамент, район Берингова пролива),

2. Максимальные тренды температуры воздуха должны быть зафиксированы в осенне-зимние месяцы, когда Земля находится около точки перигелия и ее ядро испытывает притяжение со стороны Солнца.

Как показывает опыт, оба предположения выполняются (рис. 17).

Есть и ещё способы удостоверится в том, что альтернатива гипотезы антропогенного потепления верна. Во-первых, результаты измерений общего содержания озона в атмосфере на станциях у параллели 60° должны указывать на тенденцию к его снижению. Такой тренд действительно наблюдается по причине усилившейся дегазации водорода и восстановления им кислорода (рис. 18).

Во-вторых, содержание влаги в атмосфере Арктики и Субарктики с годами должно увеличиваться из-за соединения глубинного водорода с кислородом. Это факт (рис. 19).

Наконец, в-третьих, растущая доля энергии водорода высвобождается при землетрясениях (рис. 20).

В качестве дополнительного доказательства того, что движение ядра Земли играет ведущую роль в современных изменениях природы Арктики и Субарктики, выступает отклик льдов на очень редкую космическую аномалию 1990 года (рис. 21).

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Заключение

Исследования Арктики в настоящее время вступили в стадию выбора между альтернативными объяснениями причин происходящих изменений и, соответственно, разными программами дальнейших работ. Важно, чтобы этот процесс протекал в обстановке объективного сопоставления всей совокупности имеющихся фактов, свободного от априорных суждений и политических мотивов.

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