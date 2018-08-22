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О тщетности Парижского соглашения и почему теплеет Арктика

Наука

Таяние льдов и прогрев нижних слоев атмосферы в Арктике — следствия усиления дегазации недр при перемещении ядра Земли в северном направлении, что также проявляется в сейсмической и вулканической активности, снижении содержания озона в атмосфере, увеличении влагосодержания воздуха и т. д

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О тщетности Парижского соглашения и почему теплеет Арктика
Тающий лед в Баренцевом море

Алексей Ретеюм, 22 августа 2018, 17:22 — REGNUM  

ИА REGNUM предлагает вниманию читателей результаты исследований профессора географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, проводившихся с 1984 года.

* * *

Грозное стихийное явление — потепление Арктики привлекает сейчас внимание ученых, общественности, политических кругов и средств массовой информации всего мира. Прежде всего, вызывает беспокойство никогда ранее не наблюдавшаяся тенденция быстрого сокращения льдов в полярных морях (рис. 1). Многие видят в ней свидетельство пагубного влияния человеческой деятельности на окружающую среду и предлагают средства ограничения выбросов так называемых парниковых газов.

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Рис. 1. Динамика льдов в морях Арктики. Источник: по данным Arctic Regional Ocean Observing System. Nansen Environmental & Remote Center
Рис. 1. Динамика льдов в морях Арктики. Источник: по данным Arctic Regional Ocean Observing System. Nansen Environmental & Remote Center

Однако алармистские взгляды не склонны разделять те, кто достаточно хорошо знаком с прошлым и естественными процессами, которые связывают внутренние части планеты, её оболочки и ближний космос в единое целое. И если мы имеем дело с закономерным этапом развития глобальной системы, никакие меры, несопоставимые в энергетическом отношении с силами природы, не дадут ожидаемого результата.

* * *

Явные несоответствия

Бытующие представления о современных изменениях климата, с географической точки зрения, некорректны, будучи основаны на неполной информации, поскольку они не учитывают факты резкой дифференциации феномена в пространстве. У экватора и в тропиках тренды температуры воздуха очень малы, в то же время высокие широты охвачены масштабным прогреванием приземного слоя атмосферы (табл. 1).

Таблица 1. Линейные тренды температуры воздуха в период 1990—2017 гг. по широтным поясам, град./10 лет

Месяцы

Широты, град.

0−10

10−20

20−30

30−40

40−50

50−60

60−70

70−80

80−90

Январь

0,18

0,10

0,11

0,15

0,1

0,18

0,71

1,79

0,82

Июль

0,21

0,14

0,25

0,29

0,39

0,36

0,38

0,32

0,25

Как известно, население, ответственное за эмиссию углекислоты и других газов, считающихся виновниками потепления климата, сосредоточено в южных и умеренных широтах. В науке пока нет удовлетворительного объяснения очевидного противоречия между практической безлюдностью Арктики и трансформацией её климатического режима (рис. 2).

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Рис. 2. Распределение населения по широтам Северного полушария (2015 г.) и тренд средней годовой температуры воздуха в период 1990-2017 гг. Источник: Расчет по данным Datagraver и Earth System Research Laboratory
Рис. 2. Распределение населения по широтам Северного полушария (2015 г.) и тренд средней годовой температуры воздуха в период 1990-2017 гг. Источник: Расчет по данным Datagraver и Earth System Research Laboratory

Речь, очевидно, в данном случае должна идти только о мощном притоке тепла с южных районов, где развита промышленность и сельское хозяйство. Для проверки этой гипотезы можно обратиться к эксперименту, называемому критическим, так как он даст надежное средство тестирования идеи антропогенного воздействия на предмет её соответствия реальности. На адвекцию тепла с умеренных и тропических широт в Арктику, если она действительно отвечает за аномалии последних десятилетий, будут указывать:

а) рост средних значений скорости меридионального ветра у границы Арктики из года в год в новейший период, обеспеченный надежными данными метеорологических наблюдений,

б) увеличение частоты южной меридиональной циркуляции атмосферы в Северном полушарии и

в) тесная связь между температурой воздуха высоких широт и скоростью меридионального ветра к югу от полярного круга.

Как показывают расчеты, ни одно из предположений, внешне кажущихся логичными, не отражает ситуацию в Арктике (рис. 3, 4 и 5).

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Рис. 3. Скорость меридионального ветра на 50-60° с.ш. в секторе 0-180 ° в.д. Источник: по данным Earth System Research Laboratory
Рис. 3. Скорость меридионального ветра на 50-60° с.ш. в секторе 0-180 ° в.д. Источник: по данным Earth System Research Laboratory
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Рис. 4. Частота южной меридиональной циркуляции атмосферы в Северном полушарии. Источник: по данным Каталога Дзердзеевского-Кононовой
Рис. 4. Частота южной меридиональной циркуляции атмосферы в Северном полушарии. Источник: по данным Каталога Дзердзеевского-Кононовой
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Рис. 5. Средние годовые температура воздуха на 60-90° и скорость меридионального ветра на 50-60° с.ш. в секторе 0-180° в.д. (1990-2017 гг.). Коэффициент корреляции -0,05. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory
Рис. 5. Средние годовые температура воздуха на 60-90° и скорость меридионального ветра на 50-60° с.ш. в секторе 0-180° в.д. (1990-2017 гг.). Коэффициент корреляции -0,05. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory

* * *

Механизмы потепления и увлажнения

Еще М. В. Ломоносов заметил, что «излишество материи» в недрах создает «от центра действующую силу», которая «движет» и даже «надувает» земной шар. Где же наиболее рельефно проявляется действие внутренней энергии? Конечно, в Южном полушарии, которое по объему значительно больше Северного (рис. 6). Оно образовано преимущественно океанской литосферой, окружающей континентальные массивы, чьи сужающиеся южные окраины несут следы расширения Земли.

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Рис. 6. Грушевидная форма планеты и зависимость скорости удлинения (+) и укорочения (-) земных параллелей от их широты по данным GPS. Источник: по Н.П.Латышеву
Рис. 6. Грушевидная форма планеты и зависимость скорости удлинения (+) и укорочения (-) земных параллелей от их широты по данным GPS. Источник: по Н.П.Латышеву

Ясным признаком преимущественного растяжения оболочек Южного полушария служит расположение к югу от экватора максимумов сейсмической и вулканической активности (рис. 7 и 8).

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Рис. 7. Частота землетрясений с магнитудой ≥7 в экваториальном поясе (1990–2017 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Centre
Рис. 7. Частота землетрясений с магнитудой ≥7 в экваториальном поясе (1990–2017 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Centre
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Рис. 8. Частота извержений вулканов в экваториальном поясе (1990-2017 гг.). Источник: расчет по данным Smithonian Institution. Global Volcanism Program
Рис. 8. Частота извержений вулканов в экваториальном поясе (1990-2017 гг.). Источник: расчет по данным Smithonian Institution. Global Volcanism Program

Давление мантии и земной коры вынуждает ядро планеты смещаться в северном направлении. Это явление, которое несколько лет назад было изучено Ю. В. Баркиным, обнаруживается по данным прямой фиксации сетью GPS (рис. 9), а также результатам временного анализа частот землетрясений (рис. 10).

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Рис. 9. Распределение 2822 станций GPS по скорости движения к северу. Источник: расчет по данным Jet Propulsion Laboratory
Рис. 9. Распределение 2822 станций GPS по скорости движения к северу. Источник: расчет по данным Jet Propulsion Laboratory
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Рис. 10. Частота землетрясений с магнитудой ≥7 на 60-90° с.ш. Источник: расчет по данным International Seismological Centre
Рис. 10. Частота землетрясений с магнитудой ≥7 на 60-90° с.ш. Источник: расчет по данным International Seismological Centre

Дрейф ядра сопровождается усиленным выделением водорода у земной поверхности, в особенности на широтах к северу от 60°, где проецируется его граница. Водородная дегазация порождает повышение температуры среды и разрушение озона в атмосфере (эффект Сывороткина, см. публикации Владимира Сывороткина, автора водородной теории разрушения озоносферы, на сайте ИА REGNUM ). Указанные последствия объясняются соединением водорода с кислородом, протекающим с образованием максимального для природных реакций количества тепла. Другие продукты реакции горения — водяной пар и электромагнитное излучение.

Все перечисленные процессы наблюдаемы, по ним собрано множество фактов. Наиболее интересен для нас частный случай эффекта Сывороткина, связанный с прогреванием морской воды при импульсной дегазации недр, которая регистрируется у берегов Ирландии на единственной в Северном полушарии станции мониторинга водорода в атмосфере (рис. 11).

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Рис. 11. Нагрев морской воды на глубине 8 м у берега Ирландии в середине марта 2013 г. при выбросе водорода, зафиксированном на станции Mace Head. Источник: по данным Marine Institute. Foras na Mara
Рис. 11. Нагрев морской воды на глубине 8 м у берега Ирландии в середине марта 2013 г. при выбросе водорода, зафиксированном на станции Mace Head. Источник: по данным Marine Institute. Foras na Mara

Убедительными доказательствами интенсивной теплоотдачи реакции глубинного водорода с кислородом атмосферы служат материалы метеорологических наблюдений, проводившихся в момент землетрясений недалеко от эпицентра. Характерно, что особенно четко рассматриваемый эффект проявляется в зоне проекции ядра планеты на земную поверхность (рис. 12 и 13).

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Рис. 12. Падение общего содержания озона в атмосфере при слабых землетрясениях в районе Осло (2011 г.). Источник: по данным International Seismological Centre и Goddard Space Flight Center
Рис. 12. Падение общего содержания озона в атмосфере при слабых землетрясениях в районе Осло (2011 г.). Источник: по данным International Seismological Centre и Goddard Space Flight Center
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Рис. 13. Снижение общего содержания озона в атмосфере и повышение температуры воздуха перед землетрясением 21 марта 2013 г. в районе г. Ханты-Мансийска. Источник: по данным International Seismological Centre, Goddard Space Flight Center и European Climate Assessment and Data Sets
Рис. 13. Снижение общего содержания озона в атмосфере и повышение температуры воздуха перед землетрясением 21 марта 2013 г. в районе г. Ханты-Мансийска. Источник: по данным International Seismological Centre, Goddard Space Flight Center и European Climate Assessment and Data Sets

Типичны также грозы (рис. 14) и различного вида атмосферные осадки, в частности, морось и, кроме того, туманы.

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Рис. 14. Редкий случай ночной грозы над холодным морем 12 апреля 2018 г., вызванной дегазацией водорода при слабом землетрясении. Источник: по Blitzortung.org
Рис. 14. Редкий случай ночной грозы над холодным морем 12 апреля 2018 г., вызванной дегазацией водорода при слабом землетрясении. Источник: по Blitzortung.org

Влияние дегазации глубинного водорода на свойства атмосферы подчеркивается существованием тесной связи общего содержания озона с температурой и влажностью воздуха (рис. 15).

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Рис. 15. Повышение температуры и увеличение количества воды в приземном слое воздуха при снижении общего содержания озона в атмосфере (Осло, апрель 1979–2016 гг.). Источник: расчет по данным Goddard Space Flight Center и European Climate Assessment and Data Sets
Рис. 15. Повышение температуры и увеличение количества воды в приземном слое воздуха при снижении общего содержания озона в атмосфере (Осло, апрель 1979–2016 гг.). Источник: расчет по данным Goddard Space Flight Center и European Climate Assessment and Data Sets

Одновременно с водородом в океан и атмосферу поступают огромные объемы метана, который затем окисляется с выделением тепла. Значителен, очевидно, вклад в прогревание арктических морей фактора увеличения их мутности при размножении питающихся метаном бактерий, что ведет к снижению альбедо и поглощению солнечной радиации верхним слоем воды.

* * *

Ключевые природные процессы

Располагая сведениями о механизмах поступления тепла и влаги в наружные оболочки Земли благодаря водородной дегазации недр, мы можем перейти к целенаправленному обобщению огромного количества накопленной информации по Арктике и Субарктике.

Так как именно ядро Земли нужно принимать как источник энергии при активизации природных процессов на акватории Северного Ледовитого океана и территории побережий, требуется найти дополнительные свидетельства того, что его проекция на земную поверхность представляет собой линейную аномалию. И это хорошо видно по результатам широтного сейсмического сканирования (рис. 16).

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Рис. 16. Частоты глубокофокусных (> 100 км) землетрясений с магнитудой ≥3 в зависимости от широты (период 1990-2017 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Center
Рис. 16. Частоты глубокофокусных (> 100 км) землетрясений с магнитудой ≥3 в зависимости от широты (период 1990-2017 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Center

Дальнейшее исследование логично строить как серию новых критических экспериментов, призванных получить неопровержимые доказательства решающей роли движения ядра Земли в изменении природы высоких широт. В данном случае можно проверить два предположения, вытекающие из концепции эндогенного контроля:

1. Потепление атмосферы должно происходить с наибольшей скоростью в секторах Арктики и Субарктики, близких к меридиональным зонам высокой тектонической активности (Урало-Оманский линеамент, район Берингова пролива),

2. Максимальные тренды температуры воздуха должны быть зафиксированы в осенне-зимние месяцы, когда Земля находится около точки перигелия и ее ядро испытывает притяжение со стороны Солнца.

Как показывает опыт, оба предположения выполняются (рис. 17).

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Рис. 17. Тренды температуры за период 1990–2017 гг. на 70-80° с.ш. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory
Рис. 17. Тренды температуры за период 1990–2017 гг. на 70-80° с.ш. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory

Есть и ещё способы удостоверится в том, что альтернатива гипотезы антропогенного потепления верна. Во-первых, результаты измерений общего содержания озона в атмосфере на станциях у параллели 60° должны указывать на тенденцию к его снижению. Такой тренд действительно наблюдается по причине усилившейся дегазации водорода и восстановления им кислорода (рис. 18).

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Рис. 18. Общее содержание озона в атмосфере Восточной Сибири (станция Тура). Источник: по данным Goddard Space Flight Center
Рис. 18. Общее содержание озона в атмосфере Восточной Сибири (станция Тура). Источник: по данным Goddard Space Flight Center

Во-вторых, содержание влаги в атмосфере Арктики и Субарктики с годами должно увеличиваться из-за соединения глубинного водорода с кислородом. Это факт (рис. 19).

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Рис. 19. Рост влагосодержания атмосферы у земной поверхности. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory
Рис. 19. Рост влагосодержания атмосферы у земной поверхности. Источник: расчет по данным Earth System Research Laboratory

Наконец, в-третьих, растущая доля энергии водорода высвобождается при землетрясениях (рис. 20).

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Рис. 20. Суммарная энергия землетрясений на 60-90° с.ш. Источник: расчет по данным International Seismological Centre
Рис. 20. Суммарная энергия землетрясений на 60-90° с.ш. Источник: расчет по данным International Seismological Centre

В качестве дополнительного доказательства того, что движение ядра Земли играет ведущую роль в современных изменениях природы Арктики и Субарктики, выступает отклик льдов на очень редкую космическую аномалию 1990 года (рис. 21).

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Рис. 21. Таяние льдов при смещении к северу ядра Земли в момент соединения центра Солнца с барицентром Солнечной системы. Источник: по данным Arctic Regional Ocean Observing System. Nansen Environmental & Remote Center
Рис. 21. Таяние льдов при смещении к северу ядра Земли в момент соединения центра Солнца с барицентром Солнечной системы. Источник: по данным Arctic Regional Ocean Observing System. Nansen Environmental & Remote Center

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Заключение

Исследования Арктики в настоящее время вступили в стадию выбора между альтернативными объяснениями причин происходящих изменений и, соответственно, разными программами дальнейших работ. Важно, чтобы этот процесс протекал в обстановке объективного сопоставления всей совокупности имеющихся фактов, свободного от априорных суждений и политических мотивов.

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Белые медведи переплывают полынью Восточно-Сибирского моря
Белые медведи переплывают полынью Восточно-Сибирского моря

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regnum author Алексей Ретеюм
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Научные исследования
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