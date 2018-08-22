Учёные нашли доказательства присутствия льда на поверхности Луны

Гонолулу, США, , 11:34 — REGNUM Учёные из США нашли доказательства присутствия льда на поверхности Луны. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные обнаружили лёд в приполярных районах Луны, где он находится в так называемых «холодных ловушках». Это постоянно затемнённые области вокруг полюсов, где всегда наблюдаются крайне низкие температуры.

Отмечается, что исследователи провели анализ данных, полученных в ближнем инфракрасном диапазоне инструментом Moon Mineralogy Mapper, который позволяет напрямую измерить колебания молекул и отличить водяной лёд.

Спектр «холодных ловушек» удалось получить благодаря свету, отраженному от стенок кратеров, в которых они находятся. Проанализировав этот спектр, учёные нашли достоверные признаки присутствия водяного льда на поверхности Луны.

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