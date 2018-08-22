Учёные назвали опасность переворота магнитных полюсов Земли

Канберра, , 11:06 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что переворот магнитных полюсов Земли лишит её защиты от солнечного ветра и космической радиации. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные попытались оценить, что произойдёт в случае смены магнитных полюсов. Они изучили сталактиты и сталагмиты в одной из пещер на юге Китая. Отмечается, что по зёрнам солей железа, которые застряли внутри этих наростов, можно определить то, в какую сторону была повернута магнитная ось во время их образования.

Изучив структуру сталактитов и сталагмитов, ученые пришли к выводу, что около 98 тыс. лет назад произошли события, похожие на смещения и даже перевороты полюсов.

Согласно предположению исследователей, смена полюсов ускорит эволюцию животных, но при этом крайне негативно скажется на жизни людей. В частности, это вызвало бы массовые проблемы с работой линий электропередачи, и все спутники на орбите оказались бы уничтожены.

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