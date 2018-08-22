Алкоголь уменьшает риск смерти от сердечного приступа — ученые

Лондон, , 07:58 — REGNUM Для умеренно пьющих людей риск погибнуть от сердечного приступа сокращается примерно на треть. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, решившие на практике проверить предположение о «пользе» небольших доз алкоголя для здоровья, сообщает The Times.

Специалисты изучили данные 35 тыс. мужчин и женщин среднего возраста. Оказалось, что у отказавшихся от спиртного людей проблемы с сердцем встречаются на 47% чаще. Те, кто выпивал, но позже отказался от этой привычки, имеют на 31% больший риск получить заболевание сердца.

Кроме того, никогда не употреблявшие алкоголь женщины в большей степени рискуют получить инфаркт миокарда, ангину или сердечный приступ, чем те, кто иногда пьет спиртное. У иногда выпивающих людей реже развивается деменция.

Вместе с тем употреблять алкоголь в медицинских целях не стоит — его положительное влияние на сердечную мышцу не может перевесить повышенный риск инфарктов и рака. Лучший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — правильное питание и физкультура, отмечают ученые.

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