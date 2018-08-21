Вторник, 21 Августа 2018 года
17:02:35 МСК

Нобелевский лауреат по химии прочитает лекцию в Узбекистане

Наука

Ученый прибудет в Узбекистан в составе делегации японского университета Нагоя

Ташкент, 21 августа 2018, 16:29 — REGNUM  С 28 по 31 августа Узбекистан посетит нобелевский лауреат Рёдзи Ноёри и прочтет лекцию в Ташкентском государственном техническом университете, сообщает 21 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

Ученый прибудет в Узбекистан в составе делегации японского университета Нагоя. В рамках визита состоится японско-узбекский научный симпозиум, а также круглый стол с участием представителей научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с учеными Института ядерной физики Академии наук проблемы науки. Глава государства призвал ученых объединить экономику и науку.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана призвал ученых объединить науку и экономику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Химическая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить