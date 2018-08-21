Нобелевский лауреат по химии прочитает лекцию в Узбекистане

Ташкент, , 16:29 — REGNUM С 28 по 31 августа Узбекистан посетит нобелевский лауреат Рёдзи Ноёри и прочтет лекцию в Ташкентском государственном техническом университете, сообщает 21 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

Ученый прибудет в Узбекистан в составе делегации японского университета Нагоя. В рамках визита состоится японско-узбекский научный симпозиум, а также круглый стол с участием представителей научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с учеными Института ядерной физики Академии наук проблемы науки. Глава государства призвал ученых объединить экономику и науку.

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