Уральские учёные отправятся за метеоритами в Монголию

Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Шесть сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ) отправляются на поиски метеоритов в пустыню Гоби. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Экспедиция учёных УрФУ будет работать совместно с коллегами Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии до 8 сентября.

Напомним, что за последние годы это четвертая, отправляющаяся на поиски космического вещества, научная экспедиция университета. Ранее уральские учёные занимались поиском метеоритов в Антарктиде, Иране и Чили.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспедиция уральских учёных отправилась в Антарктиду в конце 2015 года. Это была первая экспедиция в истории России, которая отправилась на южный континент на поиски космического вещества. С 20 декабря 2−15 года по 10 января 2016 года учёные вели поиски в горах Ломоносова и в итоге доставили на Урал около 30 кг метеоритов.

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