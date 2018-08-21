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Учёные: употребление молока на завтрак снижает уровень глюкозы в крови

Наука

При этом происходит защита от риска развития сахарного диабета

Учёные: употребление молока на завтрак снижает уровень глюкозы в крови
Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

Гуэлф, Канада, 21 августа 2018, 15:25 — REGNUM  Учёные из Канады пришли к выводу, что употребление молочных продуктов на завтрак снижает уровень глюкозы в крови и значительно повышает сытость. Об этом сообщается в журнале Journal of Dairy Science.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцев накормили хлопьями с молоком с разной концентрацией белков и отношением сывороточного белка к казеину.

После этого у добровольцев измерили гликемию и насыщение после завтрака, а также после обеда.

Как выяснилось, люди, совмещающие высокоуглеводный завтрак с высокобелковой пищей, едят меньше в обед. Тем самым, происходит защита от риска развития сахарного диабета.

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