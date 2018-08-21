Костромские власти потратили 49 млн рублей на учебники

Кострома, , 15:09 — REGNUM В текущем году Костромская область потратила 49 миллионов рублей на учебники, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего куплено 130 тысяч экземпляров. Местные власти утверждают, что учащиеся обеспечены учебниками на 100%.

В регионе будут учиться 73 тысячи 452 школьников. Из них в первый класс пойдут 7 тысяч 912 детей, это на 0,6% больше показателя прошлого года.

Готовность к новому учебному году проверили во всех 609 образовательных учреждений региона, в том числе в 236 детских садах, 50 учреждениях дополнительного образования и 27 учреждениях профобразования. Выявленные недостатки должны быть устранены до начала учебного года. Также было проверено 86 школьных автобусов из 132.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году местные власти обещали отремонтировать 10 спортивных залов и оборудовать спортивным инвентарем 13 открытых спортивных площадок в сельских школах Костромской области. На эти цели планируется потратить более 34 миллионов рублей: более 24 миллионов рублей из федерального бюджета; 1,3 миллион — из областного; 8,3 миллиона — из местных бюджетов.

10 спортивных залов должны отремонтировать в Костромском, Галичском, Буйском, Макарьевском, Межевском и Парфеньевском районах. В спортивные классы должны переоборудовать две аудитории в Гридинской школе Красносельского района и в Александровской школе Островского района. Местные власти обещали закончить все работы к началу нового учебного года. Таким образом, в текущем году спортивным оборудованием будет оснащена каждая вторая школа в сельской местности.