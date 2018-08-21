На космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди

Циолковский, Амурская область, , 15:02 — REGNUM На космодроме «Восточный» началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Об этом говорится в представленных на форуме «Армия-2018» материалах Центра Хруничева, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на космодроме идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара», а также универсального стартового комплекса «Амур».

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщали, что контракт на строительство второй очереди космодрома будет подписан в конце августа 2018 года, а работы начнутся в начале сентября.

До этого начало работ несколько раз откладывали. Оборудование под строительство второй очереди было завезено на космодром в августе 2017 года. Возведение комплекса планировалось начать в начале 2018 года, затем оно было перенесено на июнь.

Предполагается, что запуск ракеты «Ангара» с нового стартового стола должен состояться в 2021 году.

Напомним, первая очередь космодрома «Восточный» была построена в 2012—2016 годах. Первый запуск был произведён 28 апреля 2016 года.

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