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Учёные: контактные линзы негативно влияют на Мировой океан

Наука

Многие люди после использования контактных линз смывают их в канализацию

Вашингтон, 21 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что контактные линзы оказывают негативное воздействие на Мировой океан. Об этом сообщается на сайте Американского химического общества.

Отмечается, что многие люди после использования контактных линз смывают их в канализацию. После этого пластик попадает в мировой океан и в организмы морских обитателей.

Согласно исследованию, 15−20% людей, использующих линзы, смывают их в раковину или туалет. Только в США ежегодно в сточные воды попадает до 10 тонн линз, что составляет примерно 2,9 млрд штук.

По словам учёных, для утилизации контактных линз необходимо использовать более экологичный способ.

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Научные исследования
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