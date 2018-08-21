Учёные: контактные линзы негативно влияют на Мировой океан

Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что контактные линзы оказывают негативное воздействие на Мировой океан. Об этом сообщается на сайте Американского химического общества.

Отмечается, что многие люди после использования контактных линз смывают их в канализацию. После этого пластик попадает в мировой океан и в организмы морских обитателей.

Согласно исследованию, 15−20% людей, использующих линзы, смывают их в раковину или туалет. Только в США ежегодно в сточные воды попадает до 10 тонн линз, что составляет примерно 2,9 млрд штук.

По словам учёных, для утилизации контактных линз необходимо использовать более экологичный способ.

Читайте также: Учёные нашли связь между плохим зрением и уровнем интеллекта