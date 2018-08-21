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Учёные получили наночастицы для диагностики и лечения зубного налёта

Наука

Учёные синтезировали наночастицы на основе оксида гафния

Учёные получили наночастицы для диагностики и лечения зубного налёта
jarmoluk
Стомотолог

Иллинойс, США, 21 августа 2018, 10:48 — REGNUM  Учёные из США получили новый тип наночастиц, позволяющий диагностировать и лечить зубной налёт. Об этом сообщается в журнале Biomaterials.

Учёные синтезировали наночастицы на основе оксида гафния. К поверхности этих частиц присоединяются органосилановые полимеры и олигопептиды. В результате чего они способны выборочно реагировать на болезнетворные клетки в налёте.

Отмечается, что использование таких частиц позволяет с помощью рентгенографических методов обнаруживать бактерии стафилококка, после чего полностью от них избавиться в течение нескольких дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM китайские химики предложили отбеливать зубы, используя наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные нашли способ безопасного и быстрого отбеливания зубов

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Научные исследования
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