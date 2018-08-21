Учёные: свиньи способны отличать человеческое лицо от затылка

Вена, , 10:36 — REGNUM Учёные из Австрии пришли к выводу, что домашние свиньи способны отличать человеческое лицо от затылка. Об этом сообщается в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого двум группам свиней, чтобы получить угощения, нужно было выбрать правильное положение головы человека на фотографии.

В ходе тестов свиньи показали способность к правильному распознаванию лица и затылка. 31 свинья из 33 смогла правильно угадать положение головы с первого раза в более чем 80% случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные смогли заставить мозг свиньи работать в течение 36 часов после отделения от тела.

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