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Учёные: свиньи способны отличать человеческое лицо от затылка

Наука

Свиньи показали способность к правильному распознаванию лица и затылка

Вена, 21 августа 2018, 10:36 — REGNUM  Учёные из Австрии пришли к выводу, что домашние свиньи способны отличать человеческое лицо от затылка. Об этом сообщается в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого двум группам свиней, чтобы получить угощения, нужно было выбрать правильное положение головы человека на фотографии.

В ходе тестов свиньи показали способность к правильному распознаванию лица и затылка. 31 свинья из 33 смогла правильно угадать положение головы с первого раза в более чем 80% случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные смогли заставить мозг свиньи работать в течение 36 часов после отделения от тела.

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Научные исследования
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