Сотрудницу ТГУ отметили наградой на Токийской конференции по катализу

Томск, , 10:14 — REGNUM Научный сотрудник лаборатории каталитических исследований Томского государственного университета (ТГУ) Татьяна Бугрова отмечена премией за лучший доклад об окислительном дегидрировании этана на Восьмой Токийской конференции по катализу, сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что конференция была посвящена прорывным исследованиям в области каталитической науки и промышленности. В ней участвовали около 1100 исследователей и представителей промышленности со всего мира.

Заведующий лабораторией каталитических исследований Олег Магаев сообщил, что благодаря участию в международных конференциях молодые сотрудники лаборатории делятся опытом не с российским научным сообществом, но получают возможность проявить себя, поделиться новыми знаниями с зарубежными коллегами.

Отмечается, что исследования по проекту ведутся совместно с профессором Винсентом Кортесом Корбераном из мадридского Института катализа и нефтехимии (Institute of Catalysis and Petroleumchemistry, CSIC, Испания), где Татьяна Бугрова проходила стажировку в 2016 году. Восьмая Токийская конференция по катализу проходила с 5 по 10 августа в Йокогаме.

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