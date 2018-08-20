Водителям вернут деньги за проезд по трассам Генуи после обрушения моста

Генуя, Италия, , 15:39 — REGNUM Компания Autostrade перестала собирать деньги за проезд по платным трассам Генуи, сообщили представители компании в понедельник, 20 августа, передает La Repubblica.

Кроме того, компания готова вернуть средства всем водителям, которые платили за проезд с 14 августа, дня, когда обрушилась часть моста Моранди. Для получения средств потребуется персональное обращение в компанию.

Ранее представители правительства страны обвиняли Autostrade в том, что та не только не смогла предотвратить генуэзскую трагедию, но и продолжает собирать деньги с водителей.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.