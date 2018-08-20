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Учёные: Дети лучше запоминают новые слова благодаря предсказуемости

Наука

Дети быстрее запоминали пару «слово–предмет», если в процессе закрепления они появлялись в том же порядке, что и в процессе обучения

Вашингтон, 20 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что дети лучше запоминают новые слова, если в процессе запоминания и закрепления они появляются в предсказуемой последовательности. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Учёные провели эксперимент с участием более 100 детей в возрасте двух лет. В процессе тестов выяснилось, что дети гораздо быстрее запоминали пару «слово-предмет», если в процессе закрепления они появлялись в том же порядке, что и в процессе обучения.

Исследователи сделали вывод, что предсказуемые события запоминаются детьми лучше, чем непредсказуемые. По мнению учёных, это важно для раннего обучения новым словам.

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Научные исследования
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