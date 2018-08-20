Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:37:16 МСК

Учёные нашли в янтаре одного из древнейших жуков-опылителей

Наука

Жук, обитавший в меловом периоде, сохранился в янтаре вместе с пыльцой растений

Вашингтон, 20 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Учёные из США нашли в янтаре из Мьянмы одного из древнейших жуков-опылителей. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Жук вида Cretoparacucujus cycadophilus, обитавший в меловом периоде, сохранился в янтаре вместе с пыльцой растений. Его возраст составляет около 99 млн лет.

Отмечается, что жук, принадлежащий семейству Boganiidae, мог иметь более древних родственников. Первые опылители могли появиться в юрском периоде и даже раньше.

По словам учёных, находка является доказательством взаимодействий голосеменных растений саговников и древних насекомых-опылителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что размеры нескольких видов жуков зависят от изменений климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные связали размеры жуков с изменениями климата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить