Учёные нашли в янтаре одного из древнейших жуков-опылителей

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Учёные из США нашли в янтаре из Мьянмы одного из древнейших жуков-опылителей. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Жук вида Cretoparacucujus cycadophilus, обитавший в меловом периоде, сохранился в янтаре вместе с пыльцой растений. Его возраст составляет около 99 млн лет.

Отмечается, что жук, принадлежащий семейству Boganiidae, мог иметь более древних родственников. Первые опылители могли появиться в юрском периоде и даже раньше.

По словам учёных, находка является доказательством взаимодействий голосеменных растений саговников и древних насекомых-опылителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что размеры нескольких видов жуков зависят от изменений климата.

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