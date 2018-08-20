Похолодание придёт в Москву 22 августа

Москва, , 03:33 — REGNUM Очередная рабочая неделя начнется в Москве по-летнему. Заметно похолодает в среду, 22 августа, однако к выходным тепло вернется, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем 20 и 21 августа ожидается +22…+24 °С, облака и кратковременный летний дождь. 22 августа температура понизится до +18 °С за счет поступления в центр Европейской России арктического воздуха. К 25 августа в столицу вернется летняя погода.

«К выходным температура опять повысится до +23…+25 °С. Начиная с четверга осадков не прогнозируем», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Москве и области продолжит действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров. Синоптики прогнозируют на этот день похолодание на 3 — 5 градусов и небольшой дождь.

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