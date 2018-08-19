Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге в Александрии

Александрия, Египет, , 19:19 — REGNUM Пол и возраст трех человек, похороненных в черном гранитном саркофаге в египетском городе Александрии, установили учёные из Египта. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило Министерство по делам памятников древности.

Так, среди похороненных оказались двое мужчин (одному 35−39 лет, второму — 40−44 года), а также женщина 20−25 лет.

Отметим, речь идет о саркофаге из черного гранита массой 30 т: на него наткнулись работавшие на глубине пяти метров строители. Мумии обнаружили, вскрыв крышку саркофага.

По предварительным данным, саркофаг был запечатан более двух тысяч лет назад.

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