Учёные Севастополя научились превращать боеприпасы в удобрения

Севастополь, , 09:36 — REGNUM Уникальная технология утилизации боеприпасов, содержащих тротил, гексогеносодержащие смеси разработана учёными научно-образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» Севастопольского госуниверситета, сообщается 17 августа на сайте вуза.

«Это технология биодеструкции. Мы разработали уникальный набор микроорганизмов, способных перерабатывать тротил и гексогеносодержищие отходы. Оболочки боеприпасов вскрываются биологическим способом», — пояснил кандидат технических наук начальник Управления организации научных исследований СевГУВладимир Гавриш.

По технологии, после удаления взрывателя, боеприпас погружается в бассейн, где его вскрывают бактерии и начинают перерабатывать взрывчатое вещество. Процесс занимает 15 суток. Получившееся в итоге вещество относится к четвертому классу опасности по международной классификации: оно не опасно, его нельзя подорвать.

Затем это вещество может быть переработано далее, чтобы получить из него органическое удобрение высокого качества. Для этого вещество засевается компостными червями, а через 90 суток полученный биогумус подвергают эмульгации.

Разработанная учёными Севастополя технология полностью безопасна для окружающей среды, процесс происходит с минимальным участием человека. Сообщается, что эта технология позволит отказаться от энергетически ёмкой и нерентабельной промышленной переработки взрывчатых веществ, а также от их подрыва.

Кроме того, исследователями разработана и технология рекультивации почв, содержащих остатки взрывчатых веществ, а также мобильные установки для утилизации тех взрывоопасных объектов, которые невозможно транспортировать.

Стоит заметить, что технологией заинтересовалась Российская академия ракетных и артиллерийских наук.