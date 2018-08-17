NASA: Связь с марсоходом Opportunity пока не удаётся восстановить

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Связь с марсоходом Opportunity утеряна, и её пока не удаётся восстановить. Об этом 16 августа сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Отмечается, что в июне на Марсе началась мощная пылевая буря. Через несколько дней после ее начала инженеры были вынуждены перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все инструменты, кроме часов.

В начале августа количество пыли в атмосфере Марса упало в несколько сотен раз, почти до нормальных значений.

Предполагается, что, когда пыль осядет, с марсоходом можно будет установить связь. Однако пока неясно, как пережили батареи аппарата почти месяц жизни в темноте и холоде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буря, в которую попал аппарат, распространилась на территорию в 40 млн квадратных километров. При этом марсоход находится неподалёку от эпицентра бури, из-за чего его работу приостановили.

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