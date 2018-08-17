Скелет древнего кита был найден при строительстве Крымского моста

Керчь, Крым, , 12:46 — REGNUM Костные останки доисторического кита были обнаружены в ходе археологических исследований, которые ведутся в Керчи перед строительством железной дороги-подхода к мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает 17 августа инфоцентр «Крымский мост».

«Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию — предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находка является большой удачей для палеонтологов, её главная ценность заключается в том, что это — сочлененный скелет древнего кита.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 года во время подводных раскопок в районе строительства Крымского моста был найден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, вероятно, изображение древнегреческого божества.

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