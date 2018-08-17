Пятница, 17 Августа 2018 года
11:54:12 МСК

Учёные нашли в Египте следы самого древнего сыра

Наука

В одном из сосудов была обнаружена белая масса, содержащая фрагменты белков казеинов

Учёные нашли в Египте следы самого древнего сыра
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Египет

Каир, 17 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Учёные из Италии и Египта нашли следы самого древнего в мире сыра. Об этом сообщается в Analytical Chemistry.

Учёные нашли в одной из древнеегипетских гробниц комнату со множеством разбитых керамических сосудов. В одном из сосудов была обнаружена белая масса.

Анализ показал, что в ней присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец. Учёные сделали вывод, что смесь представляла собой древний сыр, сделанный из смеси коровьего, овечьего или козьего молока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии на острове Сицилия найдено самое древнее вино в мире.

Читайте также: На Сицилии найдено самое древнее вино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить