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Сближение Луны с четырьмя планетами пройдёт в последнюю декаду августа

Наука

Наблюдать явление лучше всего будет через час после захода солнца

Сближение Луны с четырьмя планетами пройдёт в последнюю декаду августа
GuillaumePreat
Космос

Москва, 17 августа 2018, 09:40 — REGNUM  В период с 21 по 31 августа естественный спутник Земли сблизится с четырьмя планетами. Лучше всего это явление будет видно на юге России, сообщает сайт Московского планетария.

В то же время отмечается, что при безоблачной погоде парад планет можно будет наблюдать по всей территории страны. С Сатурном Луна сблизится 21 августа, с Марсом — 23 августа, с Нептуном и Ураном — 27 и 31 августа соответственно. По данным астрономов, наблюдать явление лучше всего будет через час после захода солнца.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля по 20−21 августа продолжается звездопад Персеиды. Метеорный поток ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея, отметили в Московском планетарии.

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Астрономия
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