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В честь «королевы соула» Ареты Франклин назвали астероид

Наука

Имя Ареты получило небесное тело под номером 249516

В честь «королевы соула» Ареты Франклин назвали астероид
Thomas Hawk
В память Ареты Франклин

Вашингтон, 17 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Американское аэрокосмическое агентство (NASA) приняло решение назвать один из астероидов в честь скончавшейся 16 августа в США чернокожей «королевы соула» Ареты Франклин. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что имя Ареты получило небесное тело под номером 249 516. Астероид, перемещающийся за марсианской орбитой, был обнаружен космическим телескопом WISE.

https://twitter.com/NASA/status/1030117188282331136

Как сообщало ИА REGNUM, известная американская исполнительница, «королева соула» Арета Франклин скончалась 16 августа в США на 77-м году жизни. Певица умерла от онкологического заболевания, которое у неё было выявлено ещё в 2010 году.

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