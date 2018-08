Омский ГАУ получил доступ к базам данных Scopus и Web of Science

Омск, , 08:10 — REGNUM Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина (ОмГАУ) получил доступ к базе данных международных индексов научного цитирования Scopus и Web of Science, сообщает 17 августа пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что решение оформлено в рамках национальной подписки и при финансовой поддержке Министерства образования и науки России. Доступ к базам данных будет предоставляться в Научной сельскохозяйстсвенной библиотеке и из локальной сети университета.

Данные из Scopus признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев общероссийской системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, а также используются для составления крупнейших мировых академических рейтингов: QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings и др.

Web of Science — это мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база данных, созданная в Институте научной информации США (Institute for Scientific Information, ISI). Она представлена на платформе Web of Knowledge компании Clarivate Analytics (ранее — Thomson Reuters). Web of Science — «золотой стандарт» базы данных научных журналов, используемый более чем 5000 организациями в ста странах мира. Тщательный отбор журналов в базу данных ведется на протяжении нескольких десятилетий.

