Ланьчжоу, Китай, , 05:41 — REGNUM Изменения климата, и, в особенности повышение температуры наряду со снижением количества осадков, серьезно повлияют на экологическую стабильность пустынных районов Китая, говорится в недавнем исследовании Китайской академии наук, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Исследователи из Научно-экспериментальной станции по исследованию пустынь Шапотоу при Китайской академии наук выяснили, что изменения температур и количества осадков влияет на пустынные экосистемы изменением компонентов биоты, подтверждение чего были получены из мха, найденного в почвенной корке.

Биологические почвенные корки являются крайне важным боитическим компонентом экосистемы пустынь, который помогает поддерживать стабильность почв, а также уровень углерода и азота, служа при этом естественной средой обитания для микроорганизмов, отметил исследователь Ли Синьжун.

Команда исследователей симулировала потепление и засуху во время пятилетнего исследования, обращая внимание на то, как почвенная корка реагирует на эти изменения в климате.

«Изобилие мха, растительного покрова и боамассы плавно сокращалось в течение продолжительного периода потепления вкупе с сокращением количества осадков», — отметил Ли, добавив, что все эти изменения привели к изменениям устоявшихся внутренних связей в почвенной корке с пагубными последствиями для устойчивости экологического восстановления.

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