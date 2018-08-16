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Российские учёные предложили систему для сбора космического мусора

Наука

Учёные смоделировали систему, которая состоит из основного спутника и двух спутников-ловушек

Москва, 16 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Российские учёные предложили систему, которая может автоматически собирать космический мусор. Об этом 16 августа сообщают «Известия».

Учёные смоделировали функционирование системы, которая состоит из основного спутника и двух спутников-ловушек, прикрепленных к головному при помощи тросов. По тросам могут перемещаться контейнеры с мусором, собранным ловушками на орбите.

Предполагается, что и спутники-ловушки, и контейнеры с мусором не будут расходовать топливо, поскольку не обладают своими двигателями. Они будут управляться тросами от основного спутника.

Отмечается, что результаты работы могут пригодиться не только в создании спутников для сбора космического мусора, но и для других задач в космосе, требующих применение тросов.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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