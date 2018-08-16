Учёные обнаружили экзопланету с «титановыми» и «железными» облаками

Женева, Швейцария, , 14:40 — REGNUM Учёные из Швейцарии обнаружили экзопланету в созвездии Лебедя, в которой облака состоят из титана и железа. Об этом сообщается в журнале Nature.

Отмечается, что атмосфера планеты KELT-9b раскалена до очень высоких температур. Планета расположена близко к светилу — год на ней длится около 1,5 земных дней.

Учёные провели анализ снимков, полученных спектрографом HARPS-N. Оказалось, что железо и титан присутствуют в атмосфере KELT-9b в больших количествах.

В дальнейшем исследователи рассчитывают раскрыть химический состав недр планеты и понять историю её формирования.

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