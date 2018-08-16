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Учёные определили возраст древнеегипетской технологии бальзамирования

Наука

Технологию бальзамирования тел древние египтяне разработали на полторы тысячи лет раньше, чем считалось

Учёные определили возраст древнеегипетской технологии бальзамирования
Raymond Bucko, SJ
Саркофаг

Каир, 16 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Учёные из Канады определили, что технологию бальзамирования тел древние египтяне разработали на полторы тысячи лет раньше, чем было принято считать до этого. Об этом сообщается в журнале Journal of Archaeological Science.

Исследователи изучили мумию человека, который жил в Среднем Египте около 5,6 тыс. лет назад. В результате выяснилось, что для бальзамирования тела использовался тот же состав, что и через полтора тысячелетия, когда мумификация стала широко применяться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные смогли восстановить ДНК двух древнеегипетских мумий, найденных в начале XX века.

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Научные исследования
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