В Томске готовятся к проведению уникального совещания по грибам

Томск, , 13:09 — REGNUM В предстоящие выходные (19−26 августа) вооружённые ножами и корзинками ученые нескольких стран обследуют томские леса и проведут лабораторные исследования, по итогам которых будет составлен каталог грибов Томской области. Подробности о проведении ХV международного рабочего совещания по макромицетам (шляпочным грибам) сообщает официальный сайт региона.

Международное рабочее совещание по макромицетам проводится раз в два года. Инициаторами его проведения являются Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН и Русское ботаническое общество.

Как пояснила доцент Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Ольга Вайшля, систематические исследования грибов проводились еще в Томской области не проводились с советских времён. Тогда было официально зарегистрировано 1350 видов грибов, но на самом деле количество видов в разы больше. Поэтому рабочее совещание, на которое приедут признанные эксперты из России, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран, поможет получить объективные данные.

«Микобиота Сибири пока изучена гораздо меньше, чем европейская, поэтому шанс на открытие нового вида здесь гораздо выше. Это одна из причин, почему зарубежные исследователи охотно едут в Сибирь», — подчеркнула учёный.

Установить точную видовую принадлежность находок и избежать ошибок в систематике участникам рабочего совещания поможет молекулярно-генетическая экспертиза.

«Так, например, ученые лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ «вычислили» гриб, который, как считалось, не растет в Томской области. Изучая грибной компонент в составе эктомикориз кедра, биологи выделили ДНК масленка раскрашенного. Спустя некоторое время удалось найти и сам гриб», — отмечают организаторы «грибного» мероприятия.

Не исключено, что помимо составления расширенного атласа грибов Томской области, рабочее совещание в ТГУ поможет изменить ситуацию с применением лекарственных грибов.

«Сегодня в России для фармакопейного использования разрешен только один вид — чага. На деле же целебных макромицетов, которые могут быть полезны человеку, гораздо больше. Так, например, ученые ТГУ обнаружили в Колпашевском районе рядовку крокодиловую — гриб, известный в Японии как мацутаке», — пояснила доцент Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Ольга Вайшля.

По оценке заведующей лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Ниной Москвитиной, рабочее совещание микологов завершится выставкой грибов, на которой будут представлены все находки, сделанные на территории Томской области.

Напомним, в 2016 году на Международном рабочем совещании по макромицетам, проходившем в Казани, за право проводить совещание 2018 года боролись несколько регионов, в их числе Абхазия, Краснодарский край, Мурманская область, но выбор был сделан в пользу ТГУ и Томска.