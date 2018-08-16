Днепропетровский «Южмаш» отправил детали ракеты-носителя «Антарес» в США

Днепропетровск, Украина, , 11:59 — REGNUM «Южный машиностроительный завод им. Макарова» в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) отправил две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес» в США, сообщает 15 августа пресс-служба завода.

Согласно сообщению, «Южмаш» заключил контракт с американской фирмой Orbital ATK на производство основной конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес». Основная конструкция была разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлено «Юмашем» совместно с другими предприятиями.

Отмечается, что отправленные конструкции ожидаются в США к середине сентября.

Читайте также: Фанерные планы: на «Южмаше» опровергли готовность новых ракетных комплексов

Напомним, «Антарес» был демонстрационно запущен в 2013 году. С тех пор прошло пять успешных запусков ракеты-носителя.