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Днепропетровский «Южмаш» отправил детали ракеты-носителя «Антарес» в США

Наука

Прибытие основных конструкций в США планируется в середине сентября

Днепропетровск, Украина, 16 августа 2018, 11:59 — REGNUM  «Южный машиностроительный завод им. Макарова» в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) отправил две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес» в США, сообщает 15 августа пресс-служба завода.

Согласно сообщению, «Южмаш» заключил контракт с американской фирмой Orbital ATK на производство основной конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес». Основная конструкция была разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлено «Юмашем» совместно с другими предприятиями.

Отмечается, что отправленные конструкции ожидаются в США к середине сентября.

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Напомним, «Антарес» был демонстрационно запущен в 2013 году. С тех пор прошло пять успешных запусков ракеты-носителя.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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